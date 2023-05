Viele unbesetzte Lehrstellen im Vogtland: Unternehmen müssen sich anpassen

Ob im Gesundheitssektor, in der Industrie oder im Handwerk – überall fehlen Fachkräfte. Die Agentur für Arbeit in Sachsen weist jetzt darauf hin: Im Freistaat gibt’s aktuell knapp 12.000 unbesetzte Ausbildungsstellen. In unserem Sendegebiet im Vogtland sind Stand jetzt rund 450 Jugendliche auf der Suche nach einer Ausbildung. Dem gegenüber stehen über 870 freie Stellen. Für die Bewerber stehen die Chancen auf den Wunschberuf also sehr gut – und das in fast allen Branchen, heißt es. Auf der anderen Seite müssten sich aber auch die Unternehmen an die Ansprüche der jungen Menschen anpassen:

… so Klaus-Peter Hansen von der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit in Sachsen.