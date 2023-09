Viele Apotheken schließen heute zeitweise

Kundinnen und Kunden von Apotheken müssen heute damit rechnen, zeitweise vor verschlossenen Türen zu stehen. Bundesweit würden viele Apotheken von 13 bis 16 Uhr geschlossen sein, teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) mit.

Den Apothekenteams solle damit die Möglichkeit gegeben werden, das Grußwort von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Apothekertages live im Internet zu verfolgen. Die Versorgung der Bevölkerung werde in dieser Zeit durch die Notdienst-Apotheken sichergestellt.

Bei dem Apothekertag in Düsseldorf kommen mehr als 300 Delegierte der Branche aus allen Teilen Deutschland zusammen. Die Stimmung in der Branche ist schlecht. Bei einer aktuellen, repräsentativen ABDA-Umfrage gaben rund zwei Drittel (63,6 Prozent) der Befragten Apothekenbetreiber an, sie befürchteten, dass sich die wirtschaftliche Lage ihrer eigenen Apotheke in den nächsten zwei bis drei Jahren verschlechtern werde. Für die Branche sahen sogar über 80 Prozent der Befragten düstere Zukunftsperspektiven.

Die Apothekerverbände fordern deshalb eine rasche Erhöhung der Apothekenvergütung um 2,7 Milliarden Euro pro Jahr sowie für die Zukunft eine automatisierte Kopplung des Honorars an die Kostenentwicklung. Der für die Apothekenhonorierung besonders wichtige Festzuschlag auf die per Rezept verordneten Medikamente sei zuletzt 2013 erhöht worden, begründet die ABDA die Forderung.