Reisende gen Süden haben am Samstag viel Geduld gebraucht. Auf den Autobahnen in Oberbayern staute sich am ersten Tag der bayerischen Pfingstferien der Verkehr am Vormittag zeitweise auf bis zu zwölf Kilometern, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Betroffen waren vor allem die Autobahnen 8 und 93, wo sich der Verkehr vor allem direkt an der Grenze zu Österreich staute. Auf der Inntalautobahn gab es wieder Blockabfertigung für Lastwagen.