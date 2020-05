München (dpa/lby) – Die neue Woche startet in Bayern mit viel Sonne. Am Morgen gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) insbesondere in den Tälern der Mittelgebirge noch Frost in Bodennähe, tagsüber seien dann am Montag Temperaturen von über 20 Grad zu erwarten. Für Dienstag erwarten die Meteorologen einen leichten Temperaturanstieg in Teilen Bayerns mit Werten von bis zu 25 Grad und viel Sonne.