Viel Sonne in Bayern: Polizei rechnet mit vielen Ausflüglern

Bayern erwartet ein sonniges Wochenende. Lediglich ein paar lockere Wolken und vereinzelt Schauer in den Alpen solle es geben, meldete der Deutsche Wetterdienst am Samstag. Das ansonsten gute Wetter lockt voraussichtlich viele Ausflügler in den Süden Oberbayerns und ins Allgäu. Daher will die Polizei in diesen Regionen wie üblich Verkehrs- und Parkplatzkontrollen durchführen. «In den Gegenden um Füssen und Marktoberdorf sind die Streifen besonders aufmerksam», sagte ein Polizeisprecher. Diese Regionen seien besonders beliebt bei Ausflüglern.