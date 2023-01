Viel Regen am Wochenende: Warnung für den Landkreis Wunsiedel

Das Wochenende dürfte wortwörtlich ins Wasser fallen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in den kommenden Tagen vor ergiebigen Dauerregen in ganz Bayern. Das kann auch dazu führen, dass Flüsse und Bäche über die Ufer treten. Eine Warnung vor Überschwemmungen gibt es aktuell (Stand 11:20) auch für den Landkreis Wunsiedel, von der Messstelle in Arzberg an der Röslau. Für den Raum Hof gibt es nach bisherigem Stand noch keine Hinweise auf mögliche Überschwemmungen durch den Dauerregen.

Aufpassen müssen dagegen alle in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach: Da können auch bebaute Gebiete von Überschwemmungen betroffen sein.