Viel niedrigere Schäden durch Naturgewalten in Bayern

Lindau (dpa) – Nach dem ersten Wochenende der Gartenschau in Lindau haben sich die Organisatoren angesichts des wechselhaften (…)

Nürnberg (dpa/lby) – Heizpilze oder andere elektrische Wärmespender bleiben für die Außengastronomie in machen bayerischen (…)

Heizpilze in Außengastronomie: Wo sie in Bayern erlaubt sind

Brannenburg (dpa/lby) – Gegen die Erweiterung des Steinbruchs am Heuberg in den Chiemgauer Alpen bei Brannenburg kommt Widerstand (…)

Lindau (dpa) – Mit Musik und einer Mini-Regatta ist Bayerns kleine Gartenschau in Lindau am Bodensee eröffnet worden. Herzstück (…)

Zweite Gartenschau am Bodensee in Lindau eröffnet

Söder will Bayerns Klima mit mehr Grün in Städten verbessern

München (dpa/lby) – Zur Verbesserung des Klimas in den Städten sollen in Bayern auf staatliche Flächen, Dächern und an (…)