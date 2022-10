Viel Arbeit, keine Punkte: Selber Wölfe verlieren auch in Dresden

Es war ein enges Spiel in der DEL 2 und trotzdem stand es am Ende 3:1 für die Gegner. Die Selber Wölfe haben am Abend bei den Dresdner Eislöwen verloren. Nach einem 2:0 Rückstand haben die Selber Wölfe in Person von Peter Trska den Anschluss geschossen. Doch als die Wölfe gegen Ende der Partie aufs Ganze gehen mussten, konnten die Dresdner ins leere Netz schießen. Das 3:1 gegen Dresden ist die vierte Niederlage in Folge für die Selber Wölfe. Verteidiger Kevin Lavallée sieht im Interview nach dem Spiel trotzdem das Positive:

Die nächste Chance auf einen Sieg haben die Selber Wölfe am Freitag. Dann empfangen die Selber Wölfe die Eisbären Regensburg in der Netzsch Arena.