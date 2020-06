Viel Arbeit: Gesundheitsbehörde des Landkreises Hof zieht Bilanz

Das Jahr 2020 hat uns alle vor Herausforderungen gestellt. Gerade die Gesundheitsbehörden in der Region haben viel zu bewältigen. Im Gesundheitsamt des Landkreises Hof haben die Mitarbeiter zeitweise 250 Corona-positiv Getestete telefonisch betreut. So mussten sie Infektionsketten nachvollziehen und Kontaktpersonen ermitteln. Von März bis Mai sind so im Schnitt 500 neue Vorgänge pro Woche hinzugekommen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Auch im IT-Bereich mussten neue Lösungen her. Informatiker haben die Datenerfassung vereinfacht und die Abläufe verbessert. So sei nun die Grundlage gelegt, dass künftig fast alle Arbeitsschritte digital in einem System abgewickelt werden können. Derweil meldet die Gesundheitsbehörde weiterhin keine Infektionen in Stadt und Landkreis Hof.

© Landratsamt Hof

Im Bild von links nach rechts: Lena Bernhardt und Andrea Becher ( Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamt), Landrat Dr. Oliver Bär, Jan Friedrich (Hochschule für den öffentlichen Dienst), Rick Winterling (Informations- und Kommunikationstechnik Landkreis Hof) und Claudia Köppel (stellvertretende Leiterin Gesundheitsamt)