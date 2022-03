Video im Internet führt zu mutmaßlichem Drogenhändler

Er prahlte im Internet mit Drogen, Bargeld und einer Waffe: Die Polizei hat in Erlangen einen 23 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der Mann habe auf seinem Instagram-Profil im vergangenen Jahr ein Video hochgeladen, auf dem größere Mengen Drogen und auch eine Schusswaffe zu sehen waren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dadurch seien die Ermittlungen in Gang gekommen.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 23-Jährigen am Mittwoch wurden den Angaben zufolge Marihuana, Haschisch und weitere Beweismittel für den Drogenhandel sichergestellt. Außerdem fanden die Einsatzkräfte eine Machete, eine Gas- und eine Schreckschusspistole. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es.