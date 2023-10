VGN-Beitritt: Neue Fahrpläne ab Januar erhältlich

Ab dem kommenden Jahr gibt es ein neues 365-Euro-Ticket für alle Schülerinnen und Schüler, da die oberfränkischen Landkreise dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, kurz VGN, beitreten. Wer das nutzen will, muss jetzt einen VGN-Verbundpass beantragen. Die neuen Tickets sind auch Thema in der jüngsten Kreistagssitzung in Hof gewesen. Auch die Fahrpläne sehen dann anders aus. Ab Januar gibt es einen für die Stadt Hof und einen für den Landkreis Hof, hieß es im letzten Tourismusausschuss. Beide sind kompakter als vorher und listen alle Linien einzeln auf.