VfB startet mit Massimo und ohne Didavi

Stuttgart (dpa) – Der VfB Stuttgart verzichtet beim Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga zunächst auf Routinier Daniel Didavi. Der Mittelfeldspieler sitzt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Auftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth zunächst auf der Bank der Schwaben. Für ihn steht U21-Nationalspieler Mateo Klimowicz in der Startelf, auch der zuletzt angeschlagene Roberto Massimo schaffte es in die Anfangsformation von Trainer Pellegrino Matarazzo. Für den nach seiner Corona-Infektion weiter fehlenden Torjäger Sasa Kalajdzic startet Hamadi Al Ghaddioui im Sturmzentrum, Torhüter Florian Müller gibt sein Bundesliga-Debüt für den VfB.

Bei Aufsteiger Fürth steht wie erwartet der Ex-Stuttgarter Julian Green in der Startelf. Das Team von Trainer Stefan Leitl beginnt in Stuttgart zudem mit den drei Innenverteidigern Justin Hoogma, Maximilian Bauer und Gideon Jung. Angeführt werden die Franken von Kapitän Branimir Hrgota.

