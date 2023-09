VfB-Sportchef Wohlgemuth will «runter vom Schaukelpferd»

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth will mit dem VfB Stuttgart trotz eines vereinshistorischen Saisonstarts in der Fußball-Bundesliga auf dem Boden bleiben. «Das war doch vielleicht das Thema der letzten drei, vier, fünf Jahre: Dass sich totale Euphorie mit tiefer Frustration und Depression abgewechselt hat», sagte Wohlgemuth nach dem 2:0 beim 1. FC Köln: «Von diesem Schaukelpferd müssen wir runter.»

15 Punkte aus sechs Spielen bedeuten den besten Saisonstart seit 28 Jahren, als der spätere Bundestrainer Joachim Löw sogar 16 Zähler geholt hatte. 19 Treffer in diesem Zeitraum hat der VfB in 57 Bundesliga-Jahren noch nie erzielt. Im Vorjahr mussten die Schwaben in die Relegation, jetzt haben sie 14 Zähler Vorsprung auf Rang 16.

«Wir haben in der vergangenen Rückrunde gesunde Ruhe ausgestrahlt. Und nun, wo es mal in die andere Richtung geht, werden wir dieselbe Ruhe ausstrahlen», sagte Wohlgemuth: «80 Prozent der Saison liegen noch vor uns. Es gibt keinen Grund, in totale Euphorie zu verfallen. Man muss die Balance halten, dass man nicht in einen übermütigen Zustand gerät.» Trainer Sebastian Hoeneß sah es ähnlich. «Wir haben gerade einen Lauf. Aber das Geheimnis ist, auf dem Boden zu bleiben», sagte der Coach.