Kahn macht den Anfang: FC Bayern legt wieder los

München (dpa) – Julian Nagelsmann nimmt mit dem FC Bayern die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Am Montag und Dienstag stehen Leistungstests an, am Mittwoch das erste offizielle Training unter dem neuen Trainer. «Wir bekommen in Julian einen jungen, sehr innovativen Trainer. Julian ist außerdem ein Trainer, den viele europäische Top-Vereine gerne verpflichtet hätten, und daher sind wir sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, hier bei uns seine und unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Erst einmal hat Nagelsmann nur ein Rumpfteam, da die EM-Teilnehmer sich noch im Urlaub erholen.

CHEF-START: Vor Nagelsmann spricht erst einmal der neue Vorstandsvorsitzende in einer Video-Konferenz. Oliver Kahn stellt sich zusammen mit Präsident Herbert Hainer erstmals in neuer Rolle den Medien. Kahn ist seit Anfang 2020 Vorstandsmitglied und nun Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge. «Ich kann mir keinen besseren Partner als Oliver vorstellen», sagte Salihamidzic.

TESTSPIELE: Vier Testpartien sind bis zum ersten Pflichtspiel Anfang August im DFB-Pokal geplant. Den Auftakt macht die Begegnung gegen den 1. FC Köln am 17. Juli (16.00 Uhr) in Villingen. Danach folgen drei Spiele in der Allianz Arena: gegen Ajax Amsterdam (24. Juli/16.30 Uhr), Borussia Mönchengladbach (28. Juli/18.00 Uhr) und den SSC Neapel (31. Juli/16.30 Uhr). Liga-Saisonstart ist am 13. August bei Borussia Mönchengladbach.

AUSFALL: Der Franzose Lucas Hernández muss erst mal pausieren. Der 25-Jährige wurde am linken Knie operiert, nachdem er bei der EM einen Einriss des Innenmeniskus erlitt. Er fehlt einige Wochen.

PERSONAL: Der 42,5 Millionen Euro teure Dayot Upamecano von RB Leipzig stößt voraussichtlich erst Mitte Juli zum Team. Die ablösefreien Zugänge Omar Richards vom englischen Zweitligisten FC Reading und Torwart-Rückkehrer Sven Ulreich (Hamburger SV) werden schon in dieser Woche erwartet. Weitere Neuzugänge könnten kommen. Große Transfers aber wollen die Münchner angesichts der Einnahme-Einbußen während der Corona-Pandemie nicht mehr tätigen. Sollten Stars den Verein noch verlassen, könnte neu geplant werden.

