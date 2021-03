Vetternwirtschaft bei der AWO Kulmbach?: Staatsanwaltschaft Hof ermittelt gegen Inge Aures

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Hof ermittelt gegen die Landtagsabgeordnete Inge Aures in ihrer Funktion als Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in Kulmbach wegen Untreue. Außerdem gibt es Ermittlungen gegen eine weitere Person, zu der die Staatsanwaltschaft laut Bayerische Rundschau keine näheren Angaben macht. Es geht wohl um den Vorwurf der Vetternwirtschaft bei der Arbeiterwohlfahrt in Kulmbach. Zum einen um die Weiterbeschäftigung von Aures‘ Vorgänger an der AWO-Spitze, Oskar Schmidt, und um Auftragsvergaben an Aures‘ Ehemann, Architekt Drenske, ohne Ausschreibungsverfahren. Im Januar hatte es Durchsuchungen in der AWO-Geschäftsstelle und in der Wohnung von Schmidt gegeben, dabei waren Unterlagen sichergestellt worden. Nachdem Inge Aures Landtagsabgeordnete für die Region ist, wurde das Präsidium des Landtags über die Ermittlungen informiert. Sollte es zu einer Anklageerhebung kommen, müsste die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität Aures‘ beantragen.