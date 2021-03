Verzweifelter Brandbrief: Frey schreibt an Regierung

„Lassen Sie unsere Region nicht sterben“. Die Unternehmensgruppe Frey schreibt gemeinsam mit weiteren oberfränkischen Modeunternehmern einen verzweifelten Brandbrief an die Bayerische Staatsregierung. Hintergrund ist der verlängerte Lockdown und die Lockerungen für den Einzelhandel nur bei sehr niedrigen Inzidenzwerten.

Vor allem der Landkreis Wunsiedel, der momentan mit einer 7-Tage-Inzidenz von 293 mit an der Spitze im bundesweiten Ranking steht, ist weit entfernt vom nötigen Wert von 50. Das würde bedeuten: Die Schulen und Kindergärten bleiben zu, die Geschäfte geschlossen, gemeinsamer Sport bleibt verboten und kulturelle Einrichtungen sind weiterhin zwangsgeschlossen. Die Verzweiflung in den Grenzregionen sei groß und zerstöre die Menschen, heißt es in dem Brief. Die Regierung bestrafe die Menschen dafür, dass sie in Grenznähe wohnten. Die Einzelhandelsunternehmen fordern von der Regierung eine Perspektive.