Verzögerungen bei autonomen Shuttles: Bürgerbus in Bad Steben fährt weiterhin

Wer in Bad Steben ohne Auto von A nach B muss, kann unter anderem den Bürgerbus nutzen. Er fährt immer dienstags und donnerstags im Linienverkehr. Das geht auch in diesem Monat noch. Darauf macht der Markt Bad Steben nun aufmerksam. Der Start der autonomen Shuttles im Kurort verschiebt sich nämlich etwas nach hinten. Die sollten eigentlich in diesem Monat ihren Betrieb in Bad Steben aufnehmen. Wegen der Verzögerungen steht den Einwohnern weiterhin der Bürgerbus zur Verfügung. Er verkehrt den gesamten Monat fahrplanmäßig auf den vier bekannten Routen.