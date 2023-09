Verwüstung am Q-Bogen: Illegales Autorennen endet in Unfall

Heftiger Unfall am Abend am Q-Bogen in Hof. Drei Autofahrer hatten sich dort offenbar ein Autorennen im Stadtverkehr geliefert, was illegal ist. Es kam zum Unfall. Ein Augenzeuge hat alles mit angesehen:

Beim Aufprall hat das Auto eine Ampel, einen Lichtmast und Pflastersteine aus dem Boden gerissen. Wie es beim Nachrichtenportal NEWS5 heißt, ist der Unfallfahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei hat die Beteiligten alle von der Straße holen können. Sie müssen jetzt mit Anzeigen wegen eines illegalen Straßenrennens rechnen.