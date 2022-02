Nach sieben Jahren ist für den bisherigen Verwaltungsleiter des Porzellanikons mit Standorten in Selb und Hohenberg an der Eger Schluss. André Zaus wechselt im April zu den Luisenburg-Festspielen, und tritt damit die Nachfolge des bisherigen kaufmännischen Leiters Harald Benz an. Zaus sieht seinen Vorteil darin, dass er auch weiterhin mit dem Wissenschafts- und Kunstministerium zusammenarbeitet:

Das Porzellanikon hat die Stelle des Verwaltungsleiters bereits neu ausgeschrieben.