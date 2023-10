Kampenwandseilbahn: Verwaltungsgericht tagt in Talstation

Um im Streit über die Erneuerung der Kampenwandseilbahn eine Entscheidung fällen zu können, hat das Verwaltungsgericht München am Donnerstag am Ort des Geschehens verhandelt. Am Vormittag traf sich die Kammer zunächst, um die Gegebenheiten in Augenschein zu nehmen, bevor sie am Mittag in öffentlicher Sitzung in der Talstation der Seilbahn tagte. Dort verhandelte es die Klage des Bundes Naturschutz (BN) gegen einen Änderungsbescheid des Landratsamtes Rosenheim im Zusammenhang mit der bereits genehmigten Modernisierung der Anlage aus den 1950er Jahren.

Ob am Nachmittag auch schon eine Entscheidung fiel, wurde zunächst nicht bekannt. Doch sei es in nahezu allen Fällen so, dass die Kammer sich nach der Verhandlung zunächst berate, einen Tenor niederlege und diesen den Prozessbeteiligten zukommen lasse, bevor die Entscheidung veröffentlicht werde, sagte ein Gerichtssprecher. Somit sei frühestens für Freitag mit mehr Informationen zu rechnen.

Der BN bezweifelt aufgrund des Inhalts des Änderungsbescheides, dass es sich dabei wirklich nur um eine Änderung statt um eine völlig neue Genehmigung handelt. Und er stellt infrage, ob das Vorhaben «mit dem Natur- und Artenschutz sowie mit dem Waldrecht, der Alpenkonvention und dem Raumordnungsrecht» im Einklang steht, wie es das Gericht formulierte.

Bei der Modernisierung der Anlage sollen die Beförderungskapazitäten erhöht werden, indem die bisherigen Vierer-Gondeln durch Achter-Gondeln ersetzt werden. Auch Tal- und Bergstation sollen erneuert werden. Zudem werden im Bescheid unter anderem wie bisher Sonderfahrten zu später Stunde erlaubt.

Der BN befürchtet deshalb auch, dass in dem ohnehin schon stark genutzten Gebiet durch steigende Fahrgastzahlen und die Nachtfahrten die Population des vom Aussterben bedrohten Birkhuhns einbrechen könnte. «Das Vorkommen auf der Kampenwand ist eh schon schlecht. Wenn es wegbricht, gibt es über diesen Bereich des Alpenbogens keinen Austausch der Populationen mehr, was auch die Populationen in den benachbarten Gebirgsstöcken schwächen wird», erläuterte BN-Fachreferentin Annemarie Räder.

Besonders die über das Jahr verteilten Sonderfahrten treiben die Expertin um. «So ein Birkwild gewöhnt sich an traditionelles Verhalten. Wenn es weiß, um 18.00 Uhr ist ein Großteil der Wanderer weg, sucht es dann seine Plätze auf.» Durch die abendlichen Veranstaltungen primär auf der Sonnenalm, die ebenfalls den Seilbahnbetreibern gehört, werde es zu Beunruhigungen der streng geschützten und vom Aussterben bedrohten Tiere kommen.

Außerdem müsse für die Modernisierung eine Materialseilbahn angelegt und die Trasse der Bahn erweitert werden. Dafür müssten Bäume auf Schutzwald- sowie geschützten Naturwaldflächen gefällt werden, erläuterte Räder. «Da ist Rodung und Kahlschlag nicht erlaubt, und da soll auch keine Erschließung stattfinden.» Die Bahnbetreiber hingegen betonen, dass nur «einzelne Bäume» betroffen seien und es Ausgleichsmaßnahmen gebe. «Der „ökologische Fußabdruck“ der Bahn bleibt somit über die Bauzeit und auf die Dauer gleich.»