Vertrauen wiedergewinnen: Erzbistum Bamberg reagiert auf Kirchenaustrittszahlen

Missbrauchsskandale haben das Vertrauen in die Kirche bei vielen Menschen erschüttert. Dazu kommt, dass Menschen sparen wollen. Auch mit dem Alltag ist die Kirche oft nicht mehr so richtig verbunden. Das sind Gründe warum Menschen konfessionsübergreifend aus der Kirche austreten, sagt Peter Bauer, Dekan in Wunsiedel. 2022 gab es in der Euroherz-Region einen deutlichen Anstieg der Kirchenaustrittszahlen. Das teilen unter anderem die Pressestellen der Städte Hof und Marktredwitz auf Euroherz-Anfrage mit. In Selb seien die Zahlen dagegen in etwa gleich geblieben. Auch das Erzbistum Bamberg rechnet mit einem Anstieg der Zahlen. Das Erzbistum ist ja auch für die Katholiken im Raum Hof zuständig. Pressesprecher Harry Luck:

Für ihn gehe es darum Vertrauen wieder zu gewinnen: Durch Transparenz bei Finanzen und eine schonungslose Aufklärung der Missbrauchsfälle. Die Kirche habe ein umfangreiches Präventionskonzept aufgestellt. Außerdem müsse die Arbeit der Kirche für die Gesellschaft in Kitas, Pflegeheimen oder der Seelsorge deutlich gemacht werden.