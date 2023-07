Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München und Mittelfeldspieler Martin Kobylanski gehen getrennte Wege. Wie der Club am (…)

Der TSV 1860 München hat zwei Profis für die Offensive verpflichtet. Der Fußball-Drittligist gab am Dienstag (…)

1860 und Unterhaching starten samstags in neue Saison

Der TSV 1860 München startet an einem Samstagnachmittag in die neue Saison der 3. Fußball-Liga. Am 5. August (14.00 Uhr) (…)