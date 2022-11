Vertrag unterzeichnet: Hofer nun beim Bundesligisten RB Leipzig

Diesen Traum haben wahrscheinlich viele Amateur-Fußballspieler: Eines Tages das Hobby zum Beruf zu machen und von einem Profi-Team unter Vertrag genommen zu werden. Für den 18-jährigen Sanoussy Ba, der seine Anfänge in Hof gemacht hat, ist dieser nun in Erfüllung gegangen. Er hat offiziell seinen Vertrag beim Bundesligisten RB Leipzig unterschrieben. Dieser läuft zunächst bis 2025. Der 18-Jährige hat seine Fußball-Karriere beim VfB Moschendorf in Hof gestartet. Danach ging es für ihn bei der SpVgg Bayern Hof weiter.