Hof: Zwei versuchte Tötungsdelikte am gleichen Tag

Gestern ist es zu gleich zwei versuchten Tötungsdelikten in Hof gekommen. Zum einen hat ein 26-jähriger Mann in der Straße am Schollenteich auf einen Jüngeren eingestochen. Er hat ihn mit drei Messerstichen im Oberkörper verletzt. Das Opfer musste notoperiert werden – sein Zustand ist nach wie vor kritisch. Den 26-jährigen konnte die Polizei festnehmen – er sitzt jetzt in einer JVA. Die Kiminalpolizei Hof bittet Zeugen, sich zu melden. Ein anderer, völlig unabhängiger Streit hat sich gestern zwischen zwei Brüdern in der Moltkestraße ereignet. Dabei hat der Ältere der beiden auf seinen jüngeren Bruder eingestochen. Er hat ebenfalls versucht, ihn am Oberkörper zu erwischen, hat das aber nicht geschafft. Der jüngere Bruder hat den Stich mit der Hand abwehren können. Auch hier konnte der Tatverdächtige festgenommen werden und sitzt in der JVA. In beiden Fällen hat die Kripo Hof jetzt die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

(Symbolbild)