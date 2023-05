Versuchtes Tötungsdelikt: Mann in Coburg niedergestochen

Mitten am Tag ist gestern ein Mann in Coburg niedergestochen worden. Der 38-Jährige musste notoperiert werden. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr. Gegen 12:25 Uhr haben ihn zwei Männer an seiner Wohnung in der Hutstraße überrascht. Sie sollen ihn mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt haben und Richtung Frankenbrücke gerannt sein. Die Kripo sucht nun nach zwei Männern. Beide sind etwa 165 cm bis 170 cm groß. Einer von ihnen war schlank, hatte einen Dreitagebart und hat ein blaues Sweatshirt mit Aufschrift und eine blaue Jogginghose getragen. Zudem hatte er dunkle Hautfarbe und dunkles Haar, dass an den Seiten abrasiert war. Der zweite Mann hatte ebenfalls eine dunkle Hautfarbe, dunkles und längeres, gewelltes Haar. Er hat ein weißes T-Shirt getragen, eine schwarze Jacke und schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen.