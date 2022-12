Versuchtes Tötungsdelikt in Nürnberg: Zeugenaufruf

Mehrere Unbekannte haben zwei Männer in Nürnberg angegriffen und verletzt, einen davon schwer. Die Täter sollen die 28 und 31 Jahre alten Männer am Mittwochabend im Stadtteil Rennweg mit Messern und Schlagstöcken attackiert haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen am Oberkörper im Krankenhaus notoperiert. Lebensgefahr war zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Nach der Tat flüchteten die unbekannten Angreifer den Angaben zufolge mit einem Auto in eine unbekannte Richtung. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Weshalb die Täter die zwei Männer angriffen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.