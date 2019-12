Versuchtes Tötungsdelikt: 20-Jähriger schwer verletzt

München (dpa/lby) – Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag in München ist ein 20-Jähriger mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. «Derzeit laufen Ermittlungen der Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts», teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Polizei sei in der Nacht zum Samstag an eine Straßenkreuzung im Stadtteil Allach gerufen worden. Dort habe man den Schwerverletzten gefunden. Ob Lebensgefahr bestehe, sei derzeit unklar.

Weitere Details nannte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen seien flüchtig. Die Beamten wollten im Laufe des Samstags weitere Informationen bekannt geben.