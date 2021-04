Versuchtes Tötungsdelikt: 15-Jähriger festgenommen

Rosenheim (dpa/lby) – Unter Drogen am Steuer eines Autotransporters ist ein Mann am Mittwochabend auf der A8 von der Polizei aus (…)

Puchheim (dpa/lby) – Ein 16-Jähriger ist in Oberbayern nach Angaben der Polizei bei einem gewaltsamen Konflikt zweier (…)

Donauwörth (dpa/lby) – Nach einer Serie von Kupferdiebstählen hat die Polizei in Schwaben zwei Tatverdächtige festgenommen. Die (…)

Mordprozess um Schüsse im Sportwagen beginnt dramatisch

München (dpa) – Mit viel Dramatik hat am Montag in München der Prozess um die Tötung eines Mannes in seinem Sportwagen begonnen. (…)