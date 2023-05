Versuchter Totschlag in Plauen: Junger Mann durch Not-OP gerettet

Der Plauener Postplatz war in der Vergangenheit schon öfter Schauplatz von Schlägereien unterschiedlicher Gruppierungen. Diesmal ist ein 21-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Am späten Sonntagnachmittag kam er mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus, schreibt die Polizei.

Den mutmaßlichen Täter hat die Polizei erst am Abend festnehmen können, der war nämlich vom Postplatz geflohen. Es handelt sich um einen 22-jährigen Syrer. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die Polizei prüft aktuell, ob es einen Zusammenhang zu weiteren Auseinandersetzung am Wochenende zuvor gibt.