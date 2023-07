Versuchter Totschlag in Plauen: Frau versucht Vater zu erwürgen

In Plauen hat eine 47-jährige Frau am Samstagabend vermutlich versucht ihren eigenen Vater zu erwürgen. Das berichtet die Polizeidirektion Zwickau heute. Der jüngere Sohn konnte Schlimmeres verhindern. Der 16-Jährige konnte die Frau überwältigen und den Angriff damit unterbinden. Der 79-jährige Vater wurde ambulant behandelt, hat aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten. Die Frau muss sich nun wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Haftbefehl gegen die Frau erging gestern. Sie sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.