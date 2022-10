Versuchter Totschlag an Lasterfahrer auf Autobahn-Rastplatz

Mit einer lebensgefährlichen Stichwunde ist ein Lastwagenfahrer auf einem Autobahnparkplatz bei München in seinem Führerhaus gefunden worden. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten nahmen nach dem Vorfall vom Freitagabend einen mit einem Messer bewaffneten Tatverdächtigen auf dem Parkplatz an der Autobahn 99 bei Vaterstetten fest.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind Opfer und Tatverdächtiger bei derselben Spedition angestellt. Dass sie sich daher kennen, sei wahrscheinlich, erläuterte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das Motiv des Tatverdächtigen sei bislang unklar. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag erlassen. Er kam in Untersuchungshaft. Beide Männer stammen aus Rumänien.