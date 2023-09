Versuchter Totschlag: 57-Jähriger wegen Fleischklopfer-Attacke gegen die Tochter vor Gericht

Ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Forchheim hat versucht, seine eigene Tochter mit einem Fleischklopfer zu töten. Seit heute steht er in Bamberg vor Gericht, in einem Sicherungsverfahren. Es soll entschieden werden, ob der 57-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Im März war der Mann in seiner Wohnung mit dem Fleischklopfer auf seine 19-jähgrige Tochter losgegangen um sie zu töten. Fünf Schläge hat er ihr verpasst, der Bruder des Opfers hat den Vater dann weggezogen und seine Schwester gerettet.