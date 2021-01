Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz: Jugendliche streamen illegale Feier live auf Instagram

Eine Gruppe Jugendliche hat sich gestern Abend in Hof, trotz Ausgangssperre getroffen und das Ganze auch noch live im Internet gestreamt. Über den Onlinedienst Instagram hat eine Nutzerin das Video gesehen und anschließend die Polizei informiert. In einer Wohnung in der Bürgerstraße haben die Beamten drei Mädchen und zwei Jungs im Alter von 15 bis 17 Jahren beim Feiern mit Zigaretten und Alkohol angetroffen. Außerdem sind die Polizisten auf eine Warnbake in der Küche aufmerksam geworden. Die Bake hat ein anderer Jugendlicher bereits im Dezember gestohlen und in der Wohnung gelagert. Die Besitzerin der Wohnung war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Beamten haben die Eltern der feierwütigen Teenager verständigt – jetzt erwarten sie Anzeigen wegen Diebstahls und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

(Symbolbild)