Verstöße gegen 3G-plus-Regeln: Polizei kontrolliert in Marktredwitz

Das bayerische Kabinett hat in dieser Woche verstärkte Kontrollen der Corona-Regeln angekündigt. Das Landratsamt Wunsiedel ist gemeinsam mit der Polizei am Nachmittag bereits in Marktredwitz aktiv gewesen. In drei Gaststätten, einem Café, bei einem Friseur und in mehreren Geschäften hat es Kontrollen bezüglich der Maskenpflicht und der 3G-plus-Regeln gegeben. Dabei haben sich die meisten Menschen auch an die Bestimmungen gehalten.

Nur in einer Gaststätte hatten zwei Gäste keinen 3G-plus-Nachweis dabei. Die beiden und der Wirt bekommen jetzt eine Anzeige.