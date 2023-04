„VERsteigerung“ startet: Selber Wölfe versteigern getragene Ausrüstungsteile

Seit gut einem Monat steht fest: Die Selber Wölfe bleiben auch in der nächsten Saison in der DEL2. Wer sich noch eine Erinnerung aus der vergangenen Saison sichern möchte, hat dazu jetzt die Gelegenheit. Über eine Onlineplattform werden getragene Ausrüstungsteile der Spieler versteigert. Das sind zum einen die Trikots, in denen die Selber Wölfe den Klassenerhalt gefeiert haben. Außerdem gibt’s die Chance, sich zwei goldene Topscorer Helme zu sichern. Die haben zuvor Nick Miglio und Mark McNeill getragen.

Das Prinzip der diesjährigen Versteigerung hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas

geändert: Alle Artikel werden gleichzeitig freigeschalten, laufen jedoch dann versetzt aus.