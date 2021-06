VERsteigerung: So bekommt ihr getragene Stücke der Selber Wölfe

Normalerweise steht am Ende der Eishockey-Saison für den VER Selb und seine Fans eine Saisonabschlussfeier an. Dort versteigert der Verein getragene Trikots der Spieler.

Dieses Jahr gibt es zwar erneut keine Feier. Die Versteigerung findet aber online statt.

Trikots, Schläger, Pucks und mehr können die Fans ergattern. Von Torwart Michel Weidekamp gibt es sogar eine bespielte und unterschriebene Maske.

Seit gestern Nachmittag (Do) läuft die erste Auktion. Gebote können Fans noch bis heute Abend (Fr) abgeben. Die komplette Aktion der Selber Wölfe läuft bis Ende des Monats.

Zur Versteigerung geht’s hier