Verstärkung: Neun neue Bundespolizist_innen für Selb

Gerade jetzt, wo die Grenzen zu Tschechien wieder zu sind und die Polizei alle Einreisenden kontrolliert, ist jede Verstärkung erwünscht: Deshalb freut sich die Bundespolizeiinspektion in Selb über neun neue Mitarbeiter_innen. Sie haben jetzt zum Start in den März ihren Dienst in Selb angetreten. Mit sieben Polizeimeister_innen sind die Neuen überwiegend weiblich, zwischen 18 und 30 Jahre jung und kommen aus Oberfranken, der Oberpfalz, Sachsen und Thüringen. Künftig sind sie täglich in der Region auf Streife.