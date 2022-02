VERstärkung für das Team der Selber Wölfe: Andrew Hare auf dem Weg zum sportlichen Leiter

Die Selber Wölfe haben Verstärkung bekommen: Andrew Hare unterstützt den Trainer- und Betreuerstab für die kommenden zwei Jahre – das gibt der VER bekannt. Der 31-jährige Kanadier hat bisher als Spieler in der DEL2 Erfahrungen gesammelt. Für die Heilbronner Falken und die Eispiraten Crimmitschau hat Hare zudem als Assistenz- und Torwarttrainer gearbeitet. Während seiner Zeit beim VER will er sich außerdem zum sportlichen Leiter im Profi-Eishockey weiterentwickeln. In drei Jahren soll er dann die Funktion des sportlichen Leiters bei den Wölfen übernehmen. Andrew Hare wird Wölfe Trainer Herbert Hohenberger unter anderem beim Videocoaching zur Seite stehen, sich als Torwarttrainer engagieren und an der Kaderplanung mitwirken.