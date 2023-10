Verstärkte Grenzkontrollen: Schleuser & 33 Geflüchtete aufgegriffen

Nach der Entscheidung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ist die Bundespolizei auch bei uns in der Region verstärkt an der Grenze zu Tschechien unterwegs – um Schleuserkriminalität und illegale Migration zu bekämpfen.

Am Dienstag gab es auch einen ersten großen Erfolg bei der Fahndung: Selber Bundespolizisten haben über 33 Menschen aus Syrien in einem Wald bei Selb gefunden – darunter mehrere Kinder und Jugendliche. Zuvor waren sie auf der Ladefläche eines Kleintransporters von Schleusern dorthin gebracht worden. Drei Schleuser hat die Bundespolizei auch danach aufgegriffen, zwei sitzen nun in Untersuchungshaft. Gegen sie wird nicht nur wegen des Schleusens ermittelt, sondern auch wegen schwerer Gesundheitsgefährdung, wie es heißt.

Für die Menschen aus Syrien geht es jetzt an eine Erstaufnahmeeinrichtung, sie wollen einen Asylantrag stellen.

Foto: Symbolbild