Versorgungszelt im Ahrtal schließt: Letzter Hilfstransport aus dem Landkreis Tirschenreuth

Von den Fluten mitgerissene Häuser sind noch nicht wieder aufgebaut, und auch viele Straßen sind über ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz noch nicht befahrbar. Die Menschen dort sind also noch weit von der Normalität entfernt und weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Holger Pühl aus dem Landkreis Tirschenreuth hat selbst schon mehrere Hilfstransporte ins Krisengebiet begleitet. Er appelliert an die Menschen, weiterhin zu spenden. Gerade, weil es kompliziert ist, auf anderem Weg kurzfristig an finanzielle Mittel zu kommen.

Morgen (SA) startet der wahrscheinlich letzte Hilfstransport aus dem Landkreis Tirschenreuth ins Ahrtal. Das dortige Versorgungszelt muss wegen fehlender finanzieller Unterstützung Anfang September schließen. Bisher werden dort Betroffene und freiwillige Helfer mit Essen versorgt. Aus Tirschenreuth kommen daher Nudeln, Eier, Mehl sowie Obst und Gemüse.

Spendenkonto:

Hilfswerk Rotary Club Bayreuth-Wilhelmine

DE57780608960006136060

GENODEF1HO1

VR BANK BAYREUTH-HOF

Verwendungszweck:

Spende Flutopfer Ahrtal

Name + Adresse des Spenders