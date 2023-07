Versorgungssicherheit erhöht: Zusätzlicher Logopäde in Wunsiedel

Nach einem Schlaganfall haben Betroffene oft Schwierigkeiten beim Sprechen. Kindern fangen manchmal für ihr Alter auch erst spät an zu reden. In solchem Fällen können diese Menschen eine Logopädie-Praxis aufsuchen. In Wunsiedel gibt es schon seit Anfang des Jahres eine solche Praxis. Die wurde nun um eine weiteren Arzt erweitert. Durch den Einzug der Logopädie-Praxis Konrad wird die Versorgungssicherheit im Landkreis Wunsiedel weiter erhöht. Sie ist spezialisiert auf Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckbeschwerden bei jeder Altersgruppe. Das Zentrum Therapie Bogisch macht aber auch Hausbesuche.

Das könnte Sie auch interessieren

Rock in Oberfranken: Regionaler Vorentscheid am Schiller-Quartier in Hof

Rock in Oberfranken: Mit diesem Wettbewerb sucht der Bezirk Oberfranken die Band des Jahres. Dazu finden in ganz Oberfranken vier (…)

Trockenheit in der Region: Wasser sparen immer sinnvoll

In den vergangenen drei Monaten ist nur etwa die Hälfte an Niederschlag gefallen, der in den vergangenen Jahren üblich war. Das (…)

Unfälle im Mai 2023: Zwei Personen kamen in der Euroherz-Region ums Leben

Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Unfälle mit Personenschaden im Mai 2023 auf Bayerns Straßen deutlich zurückgegangen. Das zeigen (…)

Stadt Wunsiedel: Zwei Straßen wieder für Verkehr frei

Wieder freie Fahrt in Wunsiedel. Die Stadt hat gleich zwei Straßen wieder für den Verkehr freigegeben. Nach der Sanierung ist die (…)

Integratives Sportfest in Wunsiedel: Anmeldung am besten noch heute

Für Menschen, die aus einem anderen Land zu uns kommen, ist die Integration oft schwer. Da bietet es sich an, im Sportverein neue Leute (…)

Kalte Freiheit: Regionalstück feiert Premiere auf der Luisenburg

Die Luisenburg-Festspiele bringen in jeder Spielzeit auch ein regionales Stück auf die Felsenbühne in Wunsiedel. Das Regionalstück in (…)