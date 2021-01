Versicherung gegen Fröste: Geld für Winzer und Obstbauern

Höchststadt (dpa) – Karpfen ist in diesem Jahr zu den Feiertagen in vielen Regionen Deutschlands besonders gefragt. Die (…)

München (dpa/lby) – Der Ausläufer eines Tiefs über Norditalien macht sich am Sonntag in Bayern bemerkbar. In weiten Teilen bleibt (…)

Wechselhaftes Wetter am Samstag

München (dpa/lby) – Nach teilweise dichtem Nebel in der Früh halten sich in vielen Regionen in Bayern am Samstag hartnäckige (…)