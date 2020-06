Verschwunden: Mann verkauft gefundenen Pfau

Seit rund zwei Wochen vermisst ein 49-jähriger Arzberger seinen Pfau. Als er durch Zufall auf eine Anzeige einer Internet-Verkaufsplattform gestoßen ist, die zeigt, dass in Arzberg ein Pfau verkauft wird, hat er sich mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt. Dieser 52-jährige Arzberger, den der Pfauen-Besitzer wohl kennt, hat behauptet, dass er den Pfau auf dem Netto-Parkplatz in Arzberg eingefangen und ihn dann übers Internet verkauft hat. Das wiederum sei auch schon geschehen, an den Namen des Käufers könne er sich aber nicht erinnern. Nach einiger Zeit hat den Verkäufer vermutlich dann doch das schlechte Gewissen geplagt, denn er hat sich dann bei dem Besitzer gemeldet. Nach Klärung der Geschichte mit dem Käufer des Pfaus, hat der ursprüngliche Besitzer das Tier wiederbekommen.

(Symbolbild)