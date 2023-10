Verschwendung von Steuergeldern?: Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch vor

Wo hat der Staat am meisten Steuern verschwendet? Das möchte der Bund der Steuerzahler jedes Jahr in seinem Schwarzbuch zeigen. Das wird heute um 11 Uhr vorgestellt. Vergangenes Jahr hat es zum Beispiel die Abschiebehafteinrichtung in Hof ins Buch geschafft. Die Kritik vom Bund der Steuerzahler: Das Projekt hätte nicht wie anfangs geschätzt 30 Millionen Euro gekostet, sondern knapp 80 Millionen. Gleichzeitig sei die Auslastung zu gering. 2021 war auch das Haus Marteau in Lichtenberg im Schwarzbuch aufgelistet. Und auch die Hofer Freiheitshalle und der Elsterradweg im Vogtlandkreis haben es schonmal in das Buch geschafft.