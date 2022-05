Verschönerung des Bahnhofsvorplatzes: Stadt Hof wäre auf Deutsche Bahn angewiesen

Mehr Verkehrskontrollen, Blühwiesen und ein eigenes Stadtteilbüro. Die Stadtratsfraktionen von SPD, CSU und Grünen haben kürzlich einen gemeinsamen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt. Sie fordern eine bessere Gestaltung des Bahnhofsviertels. Dazu gehören auch Maßnahmen am Bahnhofsvorplatz, an dem es in der Vergangenheit ja auch öfter zu schweren Straftaten wie zum Beispiel Messerangriffen gekommen ist. Unter anderem soll die Stadtverwaltung ein Alkohol- und Flaschenverbot prüfen und eine Blühwiese zwischen Bahnhofstraße und Königstraße anlegen. Außerdem fordern SPD, CSU und Grüne mehr Mülleimer und Laternen.

Ob und wann diese Maßnahmen umgesetzt werden ist unklar, das liegt an zwei Punkten. Zum einen hat die Stadt ohnehin wenig Geld, viel könnte also erst in den nächsten Haushaltsberatungen besprochen werden. Zum anderen kann die Stadt zumindest am Bahnhofsvorplatz nicht alleine handeln. Wie die Medienstelle der Stadt auf Euroherz-Nachfrage mitteilt, gehört das Grundstück komplett der Deutschen Bahn. Für diesen Fall fordern SPD, CSU und Grüne bereits in ihrem Antrag, dass sich die Stadt mit dem zuständigen Tochterunternehmen der Deutschen Bahn absprechen soll. Außerdem solle es ein Sicherheitsgespräch mit der Bundespolizei geben.