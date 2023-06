Verschleppte Studenten in Mexiko: Acht Soldaten in U-Haft

Im Mai 2022 stirbt ein 69-jähriger Mann in seiner Wohnung in Hamburg. Eine tatverdächtige Frau hat nach Aussage ihrer Verteidigerinnen (…)

Prozessauftakt zum tödlichen Amoklauf in Kopenhagen

Die Tat hat Dänemark erschüttert: Am 3. Juli 2022 tötete ein junger Mann in einer Shopping Mall drei Menschen. Nun begann in Kopenhagen (…)