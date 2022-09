Verschiedene „Problemabfälle“: Schadstoffmobil im Vogtland unterwegs

Neben Papier-, Plastik-, Bio- und Restmüll fällt auch immer wieder Müll an, den wir nicht so leicht entsorgen können. Im Vogtlandkreis gibt es das Schadstoffmobil. Das ist ab heute (Dienstag) wieder auf Herbsttour im Vogtland unterwegs und nimmt eure Problemabfälle in kleinen Mengen an. Dazu gehören, Farben und Lacke, Altmedikamente, Säuren, Akkus und sogar Auto-Batterien. Wertstoffe, Asbest, Sprengstoffe, Altreifen oder Elektro-Altgeräte, wie Kühlgeräte oder Fernseher dürfen am Schadstoffmobil aber nicht abgegeben werden.

