Verschiebung der Passion: Haarpracht in Oberammergau fällt

Oberammergau (dpa/lby) – Friseure in Oberammergau haben am ersten Tag der Wiederöffnung teils den Haarwuchs von mehr als einem Jahr zum Schneiden bekommen. Für die Passionsspiele hatten die einheimischen Mitspieler seit Aschermittwoch 2019 Haare und Bart wachsen lassen. Weil die Passion wegen der Corona-Krise auf 2022 verschoben werden musste, hatte Spielleiter Christian Stückl am 19. März auch diesen Haar- und Barterlass wieder aufgehoben.

«Wir haben «Passionsschnitte» gehabt und reguläre Schnitte», berichtete die Seniorchefin des Friseursalons Kretschmar, Gabriele Daisenberger, am Montag. Die Termine für den Tag waren ausgebucht. Wegen der Hygieneregeln mussten die Herren die Bärte aber selber stutzen – Mundschutz ist für Mitarbeiter und Kunden Pflicht.

Passionsdarsteller Samuel Kloiber, in der Passion einer der Brüder Jesu, hatte den Laden morgens mit langer Mähne betreten – und war danach froh über den Schnitt. «Ich hab mich schon drauf gefreut, dass es endlich vorbei ist und der Friseur wieder aufmachen kann.»

Manche hatten schon selbst zur Schere gegriffen. Jesus-Darsteller Frederik Mayet rasierte nur den Bart ab – die Mähne dagegen ist noch lang. «Die Haare lass ich erst mal wachsen.» Auch Daisenberger hörte von einigen Kunden: «Bitte nicht so kurz.» Manche wollen die Haare wachsen lassen bis 2022. Ab Aschermittwoch 2021 will Stückl, zuletzt selbst mit langen Haaren, erneut den Haar- und Barterlass verkünden. Premiere der verschobenen Passion soll im Mai 2022 sein.