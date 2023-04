Verschärfung des Waffenrechts?: Hans-Peter Friedrich warnt vor Aktionismus

Im März hatte sich in Hamburg ein Amoklauf ereignet, bei dem sieben Menschen ums Leben gekommen sind. Bundesinnenministerin Faeser hatte damals eine Verschärfung des Waffenrechts gefordert. In einer aktuellen Mitteilung warnt der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich vor Aktionismus. Deutschland hätte schon jetzt eines der strengsten Waffenrechte der Welt. Die letzte Novelle gab es vor zweieinhalb Jahren. Vor einer Verschärfung müsse man wissen, welche Lücken und Schwachstellen es im Gesetz gebe, so Friedrich. Diese Evaluierung habe aber noch nicht begonnen. Änderungen des Waffenrechts seien nur dann vertretbar, wenn sie einen tatsächlichen Mehrwert an Sicherheit bringen. Sie dürften nicht in die Rechte von Jägern und Schützen eingreifen.