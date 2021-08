Verpuffung und viel Rauch: Betriebsunfall mit elf Verletzten

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) – Bei einem Betriebsunfall in einer Halle für Lackierarbeiten in Neumarkt in der Oberpfalz sind elf Menschen verletzt worden. Nach einer Verpuffung hatte sich starker Rauch entwickelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Vier Mitarbeiter mussten ins Krankenhaus gebracht werden, darunter einer mit einer schweren Rauchvergiftung. Unfallursache und Schadenshöhe seien bislang nicht bekannt. Die Polizei geht nach aktuellem Erkenntnisstand von einem Betriebsunfall aus.

© dpa-infocom, dpa:210817-99-875151/3